وزير الدفاع البريطاني يدعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للاقتداء بلندن في دعمها لأوكرانيا

دعا وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للاقتداء بلندن وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال الوزير في رسالة بالفيديو نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X: "حان الوقت لكي يحذو الآخرون حذونا، من واشنطن إلى بروكسل. كييف تحتاج لمساعدتنا، وعلينا جميعا تكثيف الدعم العسكري ومنح أوكرانيا ما تحتاجه لتحقيق النصر".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارة لكييف عن تخصيص أكبر حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني لعام 2024 لأوكرانيا، ووقع اتفاقية تعاون أمني ​​مع فلاديمير زيلينسكي.

وتمتد الاتفاقية الجديدة لـ10 سنوات، وتتعهد المملكة المتحدة بموجبها بدعم أوكرانيا خلالها.

إقرأ المزيد

وسلمت واشنطن آخر حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف في نهاية ديسمبر، فيما ينتظر البيت الأبيض موافقة الكونغرس على طلب دعم جديد لأوكرانيا، ولم يتم تحقيق اي تقدم في هذه المسألة.

وتعترف القيادة الأمريكية أن الدول الغربية من المحتمل جدا أن تتوقف عن تقديم الدعم في حال غياب الدعم الاميركي.

كما لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن من الاتفاق على تخصيص الحزمة التالية من المساعدة المالية لكييف، والمجر هي الدوةل الأكثر معارضة لتقديم الأموال الجديدة.

المصدر: ريا نوفوستي