بايدن حول فوز ترامب بالانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير: ديمقراطيتنا واقتصادنا على المحك

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير، معتبرا أن الديمقراطية والاقتصاد الأمريكيين "على المحك".

وكتب بايدن في بيان وزعته حملته الرئاسية: "من الواضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري.. رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديمقراطيتنا وحرياتنا الشخصية واقتصادنا الذي شهد أقوى انتعاش في العالم منذ فيروس كورونا. كل شيء على المحك".

وشكر مؤيديه الذين كتبوا اسمه على بطاقة الاقتراع في نيو هامبشاير، الأمر الذي له بالفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولاية.

وقال: "أريد أن أشكر كل من كتب اسمي هذا المساء في نيو هامبشاير. لقد كان ذلك دليلا تاريخيا على الالتزام بعمليتنا الديمقراطية. وأريد أن أقول لجميع هؤلاء المستقلين والجمهوريين الذين يشاركوننا التزامنا بالقيم الأساسية لأمتنا، ديمقراطيتنا، وحرياتنا الشخصية، والاقتصاد الذي يمنح الجميع فرصة عادلة، أن ينضموا إلينا كأمريكيين".

يذكر أن نيو هامبشاير أجرت انتخاباتها التمهيدية محافظة على تقليدها كأول ولاية في البلاد تشهد هذا الحدث، مخالفة قرار اللجنة الديمقراطية التي أوصت بالبدء بساوث كارولاينا.

وأدى ذلك إلى إجراءات ضد الولاية، حيث منع بايدن من القيام بحملة انتخابية أو وضع اسمه على بطاقة الاقتراع في الولاية.

وقد تمكن ترامب من انتزاع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للاقتراع في انتخابات نيوهامشير التمهيدية، عبر هزيمة منافسته الوحيدة، مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

المصدر: "الغارديان" + RT