حملة التقليصات مستمرة.. "تيك توك" تسرح عشرات العاملين في وحدة الإعلانات!

سرحت إدارة منصة "تيك توك" عشرات العاملين في وحدة الإعلانات والمبيعات التابعة لها، لتصبح أحدث شركة تقنية تقوم بتقليص الوظائف في العام الجديد.

وقد أكد متحدث باسم المنصة اليوم الثلاثاء أن إدارة الشركة ستلغي 60 وظيفة، ولم تقدم المؤسسة سببا لتسريح العمال.

بيد أن المنصة قالت إن العمال المتضررين يمكنهم التقدم لوظائف مفتوحة أخرى في "تيك توك" التي تضم حاليا أكثر من 120 قائمة وظائف مماثلة.

يشار إلى أن المنصة مملوكة لشركة (بايت دانس) ومقرها بيجين وتضم أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر الماضي أطلقت الشركة أيضا ذراعا للتجارة الإلكترونية وسوقا تسمح للتجار ببيع المنتجات على منصتها.

وتأتي عمليات التسريح في أعقاب تخفيضات أخرى في الوظائف في شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي مثل "ديسكورد" و"تويتش" المملوكة لشركة أمازون.

ومن جانبها قالت "تويتش" في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستلغي أكثر من 500 وظيفة في محاولة للتوفير وخفض التكاليف.

في الوقت ذاته، قامت شركة "ديسكورد" بتسريح 17% من موظفيها أي ما يعادل 170 موظفًا لإضفاء مزيد من المرونة على القوى العاملة لديها، حسبما قالت الشركة.

المصدر: أ ب