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استطلاع رأي يظهر تقدم ترامب على باقي الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بولاية نيو هامبشاير

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استطلاع رأي يظهر تقدم ترامب على باقي الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بولاية نيو هامبشاير
Globallookpress Jimin Kim
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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أظهر استطلاع للرأي تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ22 نقطة على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير.

ووفقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته معاً صحيفة "بوسطن غلوب" وشبكة "إن بي سي" وجامعة سوفولك، فإن 60% من المشاركين في الاستطلاع مستعدون للتصويت لصالح ترامب. و38% من المستطلعة آراؤهم سيصوتون لهايلي. و1% منهم لم يقرروا بعد، و1% رفضوا الإجابة على الأسئلة.

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وقد أجريت الدراسة في الفترة من 21 إلى 22 يناير. وشارك فيها نحو 500 جمهوري يعتزمون التصويت.

وبعد انسحاب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والحاكمين السابقين لولايتي نيوجيرسي وأركنساس كريس كريستي وآسا هاتشينسون، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، بقيت هيلي هي المنافسَ الرئيسي لترامب في الصراع على تحديد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة. وقال راماسوامي وديسانتيس إنهما يدعمان ترامب، بينما أعرب هاتشينسون عن دعمه لهيلي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. ويتوقع أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر: تاس

 

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