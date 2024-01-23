بيسكوف: توقف الغرب عن تقديم الدعم المالي لزيلينسكي وضعه في موقف صعب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن الغرب توقف عن دعم كييف ماليا الأمر الذي وضع الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي في وضع صعب.

وأضاف بسكوف في إفادة صحيفة أن "زيلينسكي في وضع صعب للغاية. فقد توقفوا عن إعطائه المال كما نفدت الذخائر المخصصة ولا توجد قذائف كافية له في الخارج، ووضعه كرئيس لأوكرانيا غير مستقر داخل البلاد، وهناك الكثير من الأشخاص غير الراضين عنه وعن سياساته".

وتعليقا على المرسوم الذي وقعه زيلينسكي حول ما يسمى "بأراضي روسيا الاتحادية التي يسكنها الأوكرانيون تاريخيا"، وصفه بيسكوف بـ "السخيف".

وأضاف بيسكوف: "يحتاج زيلينسكي إلى تمويه مواقفه بشيء ما، وهو يفعل ذلك بمثل هذه المراسيم السخيفة ومن غير المرجح أن يساعد هذا نظام كييف بطريقة ما فالصعوبات ستزداد".

وخلص بالقول: "من المؤكد أن هناك عقولا مشرقة تفهم ما يجب القيام به للخروج من هذا الموقف."

المصدر: تاس