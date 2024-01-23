الجيش الإيراني يتسلم مجموعة كبيرة من الطائرات المسيّرة الاستراتيجية ووزير الدفاع يعلق (فيديو)
تسلم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الثلاثاء، مجموعة من طائرات الاستطلاع والقتال والانتحارية والاعتراضية المسيّرة.
وخلال هذه المراسم، قال وزير الدفاع الإيراني العميد أشتياني: "من أهم مهام هذه الوزارة أن تجهيز وتسليح القوات المسلحة، وانضمام هذه الطائرات بدون طيار إلى القدرة القتالية للجيش، سيكون له تأثير كبير".
وأضاف العميد أشتياني: "كافة التطورات الإقليمية والعالمية هي دائما تحت المراقبة، مردفا: "تتم دراسة التقنيات الجديدة والمتطورة في العالم ومواءمتها مع احتياجات القوات المسلحة من أجل الدفاع عن البلاد والتعامل مع التهديدات البرية والجوية والبحرية".
وختم وزير الدفاع بالقول: "نؤكد للشعب أننا سنستخدم كل ما لدينا من قوة وجهد للدفاع عن الوطن وزيادة قوة الردع وتحسين القدرة القتالية للقوات المسلحة، لنجعل أمل العدو يخيب".
المصدر: RT + "مهر"