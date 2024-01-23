البنتاغون: يجب على الدول الغربية تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه يتعين على الدول الغربية تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الدفاع الصاروخي.

صرح وزير الدفاع الأمريكي بذلك خلال حديثه في الاجتماع الدوري لمجموعة الاتصال الخاصة بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا، والذي عقد عبر الإنترنت.

وقال أوستن: "أحث مجموعة (الاتصال) على إيجاد (الأموال) لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأرضية".

وفي الوقت نفسه، أوضح أوستن أن انقطاع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى "المزيد من إراقة الدماء والفوضى".

وأضاف أن "وجود أوكرانيا ذات سيادة وآمنة أمر بالغ الأهمية للأمن العالمي. ويجب ألا يتراجع دعمنا لأوكرانيا".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تكتشف أي سوء استخدام من قبل أوكرانيا للأسلحة الأمريكية الموردة لها، وتواصل مراقبة إمدادات المساعدات العسكرية إلى كييف بعناية.

وأرسل البيت الأبيض طلبا إلى الكونغرس منذ ما يقرب من 4 أشهر للحصول على اعتمادات إضافية في الميزانية في السنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر في الولايات المتحدة، وذلك في المقام الأول لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وترغب إدارة بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض، ولا تزال هذه المطالب معلقة في انتظار الموافقة على ميزانية السنة المالية 2024.

وفي وقت سابق، أفاد مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاغون لم يتمكن من "الامتثال الكامل لمتطلبات مراقبة الاستخدام النهائي للإمدادات الدفاعية لأوكرانيا".

وبحسب تقديراته، منذ يونيو 2023، لم يتم الانتهاء من جرد المعدات العسكرية الموجهة إلى كييف بقيمة أكثر من مليار دولار في الوقت المحدد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" استنادا إلى التقرير، فشلت السلطات الأمريكية في تقديم جردة دقيقة لما يقرب من 40 ألف وحدة من الأسلحة.

هذا وقد حذرت روسيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية من خطر تسرب الأسلحة الغربية من أوكرانيا إلى دول أخرى وتنظيمات متطرفة.

المصدر: تاس