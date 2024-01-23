الدفاع الأفغانية تنشر مشاهد للناجين في تحطم الطائرة الخاصة في أفغانستان (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الثلاثاء للمواطنين الروس الذين نجوا في حادث تحطم طائرة Falcon 10 الخاصة في أفغانستان الأحد الماضي.

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وقال أحد الناجين: "كنا مضطرين للبقاء هناك في البرد لمدة يومين تقريبا واستطعنا البقاء على قيد الحياة".

ونقلت قناة RT عن مصدر مطلع أن الشركة المشغلة للطائرة لم يكن لديها تصريح للرحلات الطبية.

وتحطمت طائرة Falcon 10 الأحد الماضي في منطقة جبلية شمال شرقي أفغانستان.

وأفادت مصادر روسية بأن الطائرة كانت برحلة طبية من تايلاند إلى روسيا وعلى متنها 6 ركاب بمن فيها طاقمها نجا 4 منهم، ولقي آخران مصرعهما.

المصدر: RT