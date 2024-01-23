المكتب الفرنسي لحقوق اللاجئين: فرنسا تلقت عددا قياسيا من طلبات اللجوء خلال عام 2023

أعلن المكتب الفرنسي لحقوق اللاجئين (أوفبرا) أن فرنسا تلقت 142500 طلب لجوء في عام 2023، بزيادة بلغت 8.6% عن عام 2022.

ويقول التقرير: "في عام 2023، تم تقديم ما يقرب من 142.500 طلب للحماية الدولية إلى أوفبرا".

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ويمثل ذلك زيادة بنسبة 8.6% مقارنة بعام 2022، بحسب المنظمة.

ويأتي أكبر عدد من اللاجئين من أفغانستان (17.5 ألف طلب) تليها بنغلاديش (8.6 ألف)، وتركيا (8.5 ألف)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (8 آلاف).

كما أشار التقرير إلى تدفق اللاجئين إلى غيانا الفرنسية، وهي المقاطعة الفرنسية فيما وراء البحار في أمريكا اللاتينية، والتي استقبلت زيادة بنسبة 102% في عدد طالبي اللجوء مقارنة بالعام السابق.

وهؤلاء هم بشكل رئيسي مواطنون من هايتي (28%) وسوريا (21%) وأفغانستان (19%).

ويتزايد عدد طالبي اللجوء في فرنسا بشكل مطرد.

وبحسب تقرير لجمعية منتدى اللاجئين (Forum réfugiés) نشر في يونيو الماضي، ارتفع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في فرنسا بنسبة 31% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وتم استلام 137 ألف طلب. وبلغ العدد الإجمالي لطلبات الحصول على الوثائق 168699.

وتشير الجمعية إلى أن أكثر من 56 ألف شخص حصلوا على اللجوء، وهو رقم قياسي لطالبي اللجوء الشرعيين لهذا العام.

المصدر: نوفوستي