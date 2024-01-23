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الجيش الايراني ينشر صورا لدرونات "أبابيل" القتالية

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الجيش الايراني ينشر صورا لدرونات
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نشر الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء صورا لدرونات "أبابيل" القتالية المطوّرة ووصفها بـ"الاستراتيجية".

وأقيمت مراسم إطلاق درونات "أبابيل" بحضور القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي ووزير الدفاع محمد رضا اشتياني، بحسب ما ذكرت وكالة "ارنا" الإيرانية.

الجيش الايراني ينشر صورا لدرونات

وكتبت الوكالة: "انضمت إلى التنظيم القتالي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسيرات الاستراتيجية متعددة الأغراض "أبابيل 4" و"أبابيل 5".

الجيش الايراني ينشر صورا لدرونات

وأضافت: "تتمتع المسيرات بالقدرة على تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وجمع المعلومات عن طريق اعتراض الإشارات".

الجيش الايراني ينشر صورا لدرونات

كما تم تجهيز الدرونات بأنظمة حماية ذاتية وأنظمة الحرب الإلكترونية وأسلحة ذكية، وتتمتع الدرونات بقدرات خاصة وحديثة في الاستخدام أنظمة المشترك مع أسلحة أخرى.

 

المصدر: ارنا

 

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