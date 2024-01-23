بعد لحظات من تأكيدها سلامة صحته العقلية.. بايدن يحرج جان بيير ويخاطب شخصا غير موجود! (فيديو)

خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين اثنين من وزراء حكومته خلال تصريحات متلفزة أمس الاثنين في أحدث تعثر له، تاركا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في موقف محرج.

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وشعر بايدن البالغ من العمر 81 عاما، بالحرج من الخلط بين رئيسي وزارتين اتحاديتين "بعد لحظات" من تصريح جان بيير بأن رئيس الدولة بخير فيما يتعلق بصحته العقلية.

حيث خلط بين رئيس وزارة الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا، خلال اجتماع مع فريق عمل الحقوق الإنجابية التابع له، الأمر الذي أثار "تحفظا شديدا وسط الاهتمام بسياساته".

وقال الرئيس الأمريكي: "أود أن أشكر مستشارة سياسة النوع الاجتماعي، جين كلاين. أين تجلس جين؟"، ثم أشار إلى يمينه: "ها أنت ذا يا جين. شكرا لك". وتابع: "ووزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا، إنه يجلس بجوارها مباشرة، لقيادة فريق العمل هذا".

Biden recognizes his "gender policy advisor," along with "Secretary Becerra, sitting right next to her."



(It was DHS Secretary Alejandro Mayorkas sitting next to her — Becerra did not attend the event in person.) pic.twitter.com/IpOrIyE3Fs — RNC Research (@RNCResearch) January 23, 2024

لكن في الواقع من كان بجانب جين هو وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، وسبق للبيت الأبيض أن قال إن بيسيرا، وهو عضو سابق في مجلس النواب، سيشارك عبر تطبيق "Zoom" في الحدث.

ويأتي هذا الخطأ بعد دقائق فقط من دفاع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض عن صحة بايدن العقلية، بعد أسبوع من النقاشات المتواصلة حول اللياقة العقلية لمنافسه دونالد ترامب، الذي تعرض للهجوم بعد خلطه بين منافسيه إلى البيت الأبيض نيكي هالي ونانسي بيلوسي.

المصدر: ديلي ميل