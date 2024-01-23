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وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره التركي في مقر الأمم المتحدة بنيويوك

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وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره التركي في مقر الأمم المتحدة بنيويوك
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان
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أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في مقر الأمم المتحدة، يوم الاثنين.

ويجري وزير الخارجية سلسلة لقاءات مع مع نظرائه حيث التقى في وقت سابق يوم الاثنين، في مقر الأمم المتحدة، مع وزراء خارجية إيران ولبنان وإندونيسيا.

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى نيويورك أمس الأحد للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

المصدر: RT

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