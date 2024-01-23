وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يجريان محادثات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر الأمم المتحدة يوم الاثنين.

وقبل الاجتماع، تصافح الوزيران وسأل وزير الخارجية الإيراني لافروف عن أحواله.

وردا على ذلك قال الوزير الروسي مازحا: "كل شيء تحت السيطرة، المهم هو أن نفهم معنى سيطرة".

ويشارك وزير الخارجية الروسي في الاجتماعات المفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي