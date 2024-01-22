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وزير الدفاع الأوكراني: بلجيكا ستقدم مساعدات عسكرية بقيمة 611 مليون يورو

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وزير الدفاع الأوكراني: بلجيكا ستقدم مساعدات عسكرية بقيمة 611 مليون يورو
Globallookpress Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency
وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف أن بلجيكا ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 611 مليون يورو هذا العام.

وكتب عميروف على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الاثنين، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندير.

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وأضاف أن "بلجيكا تخطط هذا العام لتقديم 611 مليون يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ولديها التزامات طويلة الأمد بدعم تحديث قواتنا المسلحة".

وأشار الوزير الأوكراني إلى أنه بحث مع نظيرته البلجيكية كذلك الوضع في الجبهة وآفاق التعاون بين البلدين.

وكان المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أن الاتحاد قد قدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 30 مليار يورو، وقام بتدريب نحو 40 ألف عسكري أوكراني.

المصدر: نوفوستي

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