اعترف البرلماني الأوكراني السابق إيغور موسيشوك بأن القوات المسلحة الروسية دمرت موقع تمركز للقوات الأوكرانية في منطقة ديميتروف التي تسيطر عليها كييف بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكد موسيشوك اليوم الاثنين، مقتل 16 عسكريا أوكرانيا، مضيفا أن هناك 20 آخرين تحت الأنقاض.

وألقى موسيشوك باللوم في الحادث على قيادة اللواء 110 الذي تجاهل قواعد السلامة وجمع عددا كبيرا من الأفراد في مكان واحد.

وقد نُفذ الاستهداف ليلة 20-21 يناير، ولم تكشف القوات المسلحة الأوكرانية عن معلومات حول عواقب هذه الضربة.

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هذا وهاجمت القوات المسلحة الأوكرانية دونيتسك صباح يوم أمس 21 يناير، حيث تعرضت منطقة تكستيلشيك الصغيرة لنيران المدفعية، وأفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بمقتل 27 مدنيا، وإصابة 25 آخرين بدرجات متفاوتة الخطورة، من بينهم مراهقون.

وبحسب بوشيلين، فقد قتل خلال القصف 28 شخصا، وأصيب 30 آخرين من سكان المنطقة، وتم إعلان اليوم الاثنين في جمهورية دونيتسك الشعبية يوم حداد على ضحايا العدوان على المدنيين من قبل القوات الأوكرانية.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد بشدة الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية ضد المدنيين.

وأدانت موسكو بشدة استهداف كييف للمدنيين في دونيتسك ،وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "قصف نظام كييف أمس الأحد مدينة دونيتسك والبنية التحتية المدنية والمدنيين بالصواريخ هو عمل إرهابي وحشي".

المصدر:RT