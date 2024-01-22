الكونغو.. 18 قتيلا وعشرات الجرحى في حادث انقلاب شاحنة

قتل 18 شخصا وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء خروج شاحنة عن مسارها وسقوطها في واد جنوب غرب الكونغو، كانت تسير بسرعة كبيرة وفقا لبيانات الشرطة.

ووفقا لوكالة "أسويتد برس" نقلا عن الشرطة، كانت الشاحنة "مليئة بالبضائع وتحمل العديد من الركاب" على طريق سريع رئيسي في إقليم كاسانغولو النائي في منطقة الكونغو الوسطى أمس الأحد عندما سقطت في الوادي.

وقال بنجامين بانزا قائد شرطة كاسانغولو أمس الأحد: "نقلت الجثث التي تم انتشالها من الوادي إلى مشرحة مستشفى كاسانغولو العام، بينما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة بينهم 6 في حالة الخطر و15 طفلا إصاباتهم طفيفة".

وأشار بانزا إلى أن الشاحنة تعرضت لأضرار بالغة ولم يتم انتشالها بعد من الوادي، مضيفا أنه يشتبه في أن تكون السرعة هي سبب الحادث.

وأثار هذا الحادث مخاوف جديدة بشأن السلامة على الطرق في منطقة الكونغو الوسطى، التي تسجل مثل هذه المآسي بانتظام، وتعهدت السلطات المحلية بتثقيف السائقين وإنفاذ قواعد المرور بعد الذي حصل.

المصدر: أسوشيتد برس