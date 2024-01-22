وسائل إعلام: اعتقال مواطن سوري في إسبانيا للاشتباه في صلاته بالجهاديين

اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية مواطنا سوريا يبلغ من العمر 17 عاما في مدينة مونتيلانو بمقاطعة إشبيلية للاشتباه في صلاته بالجهاديين.

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أفادت بذلك وكالة أنباء EFE الإسبانية، نقلا عن مصادر استقصائية، حيث شارك في عملية الاعتقال، التي نفذت في مدينة يبلغ عدد سكانها 7 آلاف، حوالي 30 عنصرا من الشرطة التابعة للمخابرات العامة، حيث قامت الشرطة، عقب اعتقال الشاب، بتفتيش منزله، وضبط عدة صناديق وحقائب سفر، فيما تم نقل المعتقل نفسه إلى مدريد برفقة والدته.

ويبدو أن والدة المعتقل نفسه لفتت الانتباه إلى رسائل مشبوهة على هاتفه المحمول، وهو ما دفع المرأة إلى الاعتقاد بأن ابنها قد يكون على صلة بإحدى التنظيمات الجهادية الإرهابية.

وكان قد أفيد في وقت سابق أنه تم الإعلان عن المستوى الرابع (من أصل 5 مستويات) من التهديد الإرهابي في إسبانيا، في الوقت الذي تزداد في جميع أنحاء أوروبا التهديدات الإرهابية، وسط زيادة في عدد التحقيقات المتعلقة بالإرهاب الجهادي.

المصدر: نوفوستي