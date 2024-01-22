تركيا تنفي أنباء سقوط صاروخ على مدينة كيليس الحدودية مع سوريا

نفى مركز مكافحة التضليل التركي التقارير التي تفيد بأن صاروخا سقط على مدينة كيليس في جنوب شرق البلاد الحدودية مع سوريا خلال اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وجاء في بيان مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمديرية الاتصالات التركية: "إن ادعاءات بعض شبكات التواصل الاجتماعي بأن صاروخا سقط على كيليس غير صحيحة. وكجزء من العمليات ضد منظمات حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب الإرهابية في سوريا، تضرب القوات المسلحة التركية أهدافا إرهابية باستخدام قاذفات الصواريخ".

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من جهتها أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين تحييد 14عنصرا من عناصر حزب العمل الكردستاني ووحدات حماية الشعب: " قوات الجيش التركي تمكنت من تحييد 14 إرهابيا من بي كي كي/ واي بي جي، جراء إطلاقهم نيرانا استفزازية في منطقة درع الفرات"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول

وأكدت "مواصلة مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Kilis’e roket düştü” iddiası doğru değildir.



Suriye'de bulunan PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Çok Namlulu Roketatarlarla (ÇNRA) terör noktalarını hedef almaktadır.



Operasyonlar… pic.twitter.com/bAvA01LD4H — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 21, 2024

المصدر: RT