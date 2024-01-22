تلفزيون: حصار أكثر من 40 شخصا تحت الأرض جراء انهيار طيني في الصين

أفاد تلفزيون الصين بحصار أكثر من 40 شخصا تحت الأرض جراء انهيار طيني في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

إقرأ المزيد

وقال القناة: "وفقا للمعلومات التمهيدية، فحوصر تحت الأرض 44 شخصا من 18 عائلة".

وذكرت أن انهيارا طينيا وقع في الساعة 05:51 من صباح اليوم الاثنين في في منطقة تشنشيونغ بمقاطعة يوننان وألحق أضرارا بعدد قرى.

وتابعت أنه قد تم إجلاء أكثر من 200 شخص من المناطق المنكوبة، مشيرة إلى أن 200 رجل إنقاذ يشاركون في عملية الإنقاذ والبحث.

المصدر: نوفوستي