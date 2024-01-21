القبض على رئيس أكبر عصابة لتهريب المخدرات في إيران

أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في إيران العميد ايرج كاكاوند، عن إلقاء القبض على رئيس أكبر عصابة لتهريب المخدرات في البلاد ويدعى عبد الهادي براهوئي، ومصادرة مبلغ كبير من أمواله.

و في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد، أوضح العميد كاكاوند قائلا: "إن المدعو "براهوئي" كان يقود عصابة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات من خارج حدود البلاد، وقد انتحل شخصيات وأسماء وهمية للتغطية على نشاطه، وكان يدير أيضا عمليات التهريب عبر الطرقات والصحارى، ويوفر الدعم لسائر عصابات التهريب"، لافتا إلى أن "هناك شبكات وفرت الدعم والإسناد له".

وأضاف كاكاوند: "عناصر العصابة التي تم القبض عليها، يبلغ عددهم 37 شخصا وإيقافهم جرى عبر تنفيذ عمليات أمنية من 18 مرحلة، أفضت إلى ضبط 13 طنا من أنواع المخدرات، و32 مركبة كانت في حوزة المهربين".

وبين المسؤول الأمني أن "المدعو براهوئي كان على علاقة مع أشخاص في خارج إيران، وأن اعتقاله تم في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد)".

المصدر: "إرنا"