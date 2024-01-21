التشيك تعتزم شراء 24 مقاتلة من طراز "إف-35"

كشفت وكالة الأنباء التشيكية أن جمهورية التشيك ستبرم بحلول نهاية مارس القادم اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء 24 مقاتلة من طراز "إف-35" الأسرع من الصوت.

وقد تمت الموافقة على شراء مقاتلات "إف-35" في سبتمبر العام الماضي من قبل الحكومة التشيكية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقد، بحسب الوكالة، 150 مليار كرونة (حوالي 6.5 مليار دولار)، وستكون هذه أكبر معاملة مالية في تاريخ الجيش التشيكي.

ومن المقرر أن تحل طائرات "إف-35" في القوات الجوية التشيكية، محل 14 مقاتلة أسرع من الصوت من طراز "JAS-39 Gripen" مستأجرة من السويد.

ووفقا لما ذكرته الوكالة ستقوم الطائرات الأمريكية، بحماية المجال الجوي التشيكي حتى عام 2069.

المصدر: تاس