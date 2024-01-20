 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: نجاة فريق RT من غارة إسرائيلية على طريق البازورية برج الشمالي في جنوب لبنان

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمع ‌‏لجنود إسرائيليين

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wti0

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع ‌‏لجنود إسرائيليين في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، تزامنا مع القصف الإسرائيلي لأطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان.

إقرأ المزيد
"حزب الله" يرفض مقترحات المبعوث الأمريكي للتهدئة

وجاء في بيان عن "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‌‏ 10:25‌‌‏ من صباح اليوم السبت تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وذكرت مراسلتنا أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات مارون الراس ويارون في القطاع الأوسط في جنوب لبنان وأطراف بلدة حولا الحدودية، وأطراف بلدات يارين وشيحين والجبين طير حرفا القطاع الغربي جنوب لبنان.

وأفادت بتحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا