"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمع ‌‏لجنود إسرائيليين

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع ‌‏لجنود إسرائيليين في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، تزامنا مع القصف الإسرائيلي لأطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان.

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وجاء في بيان عن "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‌‏ 10:25‌‌‏ من صباح اليوم السبت تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وذكرت مراسلتنا أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات مارون الراس ويارون في القطاع الأوسط في جنوب لبنان وأطراف بلدة حولا الحدودية، وأطراف بلدات يارين وشيحين والجبين طير حرفا القطاع الغربي جنوب لبنان.

وأفادت بتحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.

المصدر: RT