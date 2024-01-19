كوريا الجنوبية تسعى لتخفيف قواعد السماح لبعض المتحولين جنسيا بالخضوع للخدمة الإلزامية

تسعى كوريا الجنوبية لمراجعة القواعد المتعلقة بمتطلبات الخدمة العسكرية الإلزامية، في خطوة يمكن أن تمهد الطريق لبعض المتحولين جنسيا لأداء خدمة بديلة والخضوع للتدريب العسكري الأساسي.

جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤولين يوم الجمعة، حيث أنه في 13 ديسمبر، قدمت الوزارة اقتراحا لمراجعة مرسومها المتعلق بالفحوصات البدنية للخدمة العسكرية، ووضحت فيه أن المتحولين جنسيا إلى إناث الذين لم يتلقوا ما لا يقل عن 6 أشهر من العلاج الهرموني مؤهلون للحصول على الخدمة التكميلية البديلة، والتي تشمل 3 أسابيع من تدريبات المعسكر التدريبي.

وحسب "يونهاب"، يجب على جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء الخدمة لمدة 18 شهرا على الأقل في الجيش، في بلد "يواجه تهديدات مستمرة من كوريا الشمالية"، بينما "يتم إعفاء أولئك الذين لا يستوفون المتطلبات البدنية والصحية أو يتعين عليهم تقديم خدمات بديلة، مثل العمل في الخدمة الاجتماعية".

هذا ويُعفى حاليا المتحولون جنسيا الذين تلقوا العلاج الهرموني لمدة 6 أشهر أو أكثر من الخدمة الإلزامية، فيما يُطلب من أولئك الذين لم يتلقوا العلاج الهرموني إعادة إجراء الاختبارات البدنية. ويُعفى من هذا الإجراء أولئك الذين خضعوا لجراحات التحول الجنسي.

ونقلت "يونهاب" عن مسؤول بوزارة الدفاع أنها تعمل من أجل المراجعة لتوضيح القواعد الحالية، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى بشأن إعادة الفحص المستمر من أولئك الذين لا يستوفون شرط الإعفاء.

وبين المسؤول أن الوزارة تخطط لاتخاذ الاستعدادات حتى يتمكن المتحولون جنسيا المؤهلون للخدمة التكميلية من الخضوع للتدريب في بيئة ذات ظروف مناسبة إذا تمت مراجعة القواعد.

وتتلقى الوزارة الآراء حول المراجعة المقترحة حتى يوم الاثنين، قبل أن تخضع لمزيد من المراجعات التنظيمية والتشريعية.

المصدر: "يونهاب"