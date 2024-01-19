وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان تطبيع العلاقات وعودة السفراء

ذكرت وكالة مهر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحث مع وزير الخارجية في الحكومة الباكستانية المؤقتة جليل عباس جيلاني مسألة عودة السفراء.

ونقلت الوكالة عن ممثل وزارة الخارجية الإيرانية أن “وزيري خارجية إيران وباكستان أجريا محادثة هاتفية ودية لإعادة العلاقات إلى مستوى أعلى”.

وأفادت الوكالة أن المناقشات بين الجانبين تناولت عودة السفراء.

وشهد الأسبوع الماضي تصاعد أزمة بين البلدين أدت لسحب اسلام آباد سفيرها من طهران وإبلاغ السفير الإيراني بأنه لن يستطيع مواصلة مهامه في باكستان.

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وشنت إيران هجمات يوم الثلاثاء الماضي أستهدفت ما وصفته بقواعد داخل باكستان لجماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة، وهو ما اعتبرته إسلام آباد عملا أحاديا لا يتفق مع علاقات حسن الجوار وينتهك السيادة الباكستانية على أراضيها، وبناء على ذلك ردت باكستان اليوم الخميس باستهداف جماعات معارضة متواجدة داخل الأراضي الإيرانية.

المصدر: تاس