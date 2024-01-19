القبض على رئيس إدارة قوات الدعم السريع الأوكرانية في قضية فساد (صور)

اعتقلت أجهزة الأمن الأوكرانية رئيس قسم إدارة قوات الدعم التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للاشتباه في تورطه في قضية فساد واحتيال في صفقة شراء معدات دفاعية.

ووفقا لمكتب التحقيق، أبرم العقيد في نهاية العام الماضي، اتفاقا مع رجل أعمال لشراء سلع ومعدات لتلبية الاحتياجات الدفاعية مقابل حوالي مليون دولار، وحصل على رشوة من خلال هذه الصفقة.

وقد تم اعتقاله في كييف مع رجل أعمال، وفتح قضية جنائية في هذا الصدد.

وقبل بضعة أيام، تحدثت تقارير إعلامية عن أن الصحفي الأوكراني يوري نيكولوف بدأ يتلقى تهديدات بعد مقال حول الفساد في وزارة الدفاع الأوكرانية.

ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض في وقت سابق القبض على عدد من الأشخاص في قضايا مختلفة مرتبطة جميعها بالفساد.

وتواجه كييف انتقادات حادة من حلفائها الغربيين بسبب استشراء الفساد في مختلف القطاعات.

المصدر: وكالات