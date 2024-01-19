تنسيق روسي مصري بشأن التفاعل في إطار مجموعة بريكس

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع السفير المصري في موسكو نزيه نجاري، موضوع التفاعل بين البلدين في إطار مجموعة البريكس.

جاء في بيان للخارجية الروسية: تم تركيز الاهتمام خلال المباحثات على موضوع التفاعل داخل بريكس في سياق الرئاسة الروسية للمجموعة في عام 2024.

كما تناول الجانبان عدد من القضايا الراهنة مثل الحد من الأسلحة ومنع الانتشار.

اصبحت مصر عضوا رسميا في مجموعة بريكس منذ بداية عام 2024، وهي خطوة تنتظرها العديد من القطاعات الانتاجية المصرية بهدف تقليل الطلب على الدولار. إذ يسهم الانضمام الى بريكس في توفير الاحتياجات التصنيعية ومكونات الانتاج من الدول الاعضاء في البريكس وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.

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اتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية الأخيرة في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير.

المصدر: تاس