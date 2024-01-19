 
مباشر

"سي إن إن": واشنطن تخطط لتوجيه اكبر دعم ممكن لكييف قبل يناير 2025

أخبار العالم

Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtek

ذكرت "سي إن إن" أن واشنطن تخطط لإمداد كييف بأكبر قدر ممكن من المساعدات قبل يناير 2025، تحسبا من احتمال انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددا رئيسا للبلاد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر: أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس بدأوا مناقشة هذا الاحتمال في عام 2023. حيث يدرك كل من البيت الأبيض، وقيادة حلف الناتو، وكييف، أن فوز ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر، سيعني على الأرجح قطع المساعدات عن أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه لشبكة CNN: أن من المهم ليس فقط تخصيص الأموال، ولكن أيضًا استخدامها قبل الانتخابات، لأن ترامب سيكون قادرا على منع صرف الأموال التي تم تخصيصها في ميزانية 2024، ولم يتم انفاقها.

إقرأ المزيد
زاخاروفا: الولايات المتحدة ستدعم الصراع في أوكرانيا طوال عام 2024
زاخاروفا: الولايات المتحدة ستدعم الصراع في أوكرانيا طوال عام 2024

وتقدر بعض الدول الغربية مدة استمرار الحرب من سنتين إلى خمس سنوات أخرى.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا