ذكرت "سي إن إن" أن واشنطن تخطط لإمداد كييف بأكبر قدر ممكن من المساعدات قبل يناير 2025، تحسبا من احتمال انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددا رئيسا للبلاد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر: أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس بدأوا مناقشة هذا الاحتمال في عام 2023. حيث يدرك كل من البيت الأبيض، وقيادة حلف الناتو، وكييف، أن فوز ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر، سيعني على الأرجح قطع المساعدات عن أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه لشبكة CNN: أن من المهم ليس فقط تخصيص الأموال، ولكن أيضًا استخدامها قبل الانتخابات، لأن ترامب سيكون قادرا على منع صرف الأموال التي تم تخصيصها في ميزانية 2024، ولم يتم انفاقها.

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وتقدر بعض الدول الغربية مدة استمرار الحرب من سنتين إلى خمس سنوات أخرى.

المصدر: تاس