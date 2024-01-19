روسيا تدعو حماس للإفراح عن المحتجزين

دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حركة حماس للافراج سريعا عن المدنيين الأسرى وبينهم ثلاثة من الروس.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان: شدد الجانب الروسي على ضرورة الإفراج سريعا عن المدنيين الذين أسروا خلال هجمات 7 أكتوبر 2023، وما زالوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، ومن بينهم ثلاثة مواطنين روس هم أندريه كوزلوف وألكسندر لوبانوف وألكسندر تروفانوف”.

إقرأ المزيد

وأشار البيان إلى أن المحادثات تركزت بشكل أساسي على المواجهة المستمرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وانعكاساتها الإنسانية التي وصلت إلى مستويات كارثية.

المصدر: تاس