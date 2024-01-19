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السفير الفرنسي يراجع مقر الخارجية الروسية عقب استدعائه على خلفية مقتل مرتزقة فرنسيين (فيديو)

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وصل السفير الفرنسي إلى مبنى الخارجية الروسية اليوم بعد استدعائه على خلفية مقتل عشرات المرتزقة الفرنسيين بضربة روسية لتجمّع عسكري في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا مؤخرا.

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واحتشد الصحفيون لحظة دخول السفير الفرنسي المبنى ولحظة خروجه منه لكنه غادر دون أي تعليق أو رد على أسئلتهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 17 يناير الجاري توجيه ضربة عالية الدقة لمبنى بمدينة خاركوف تجمّع فيه مرتزقة فرنسيون قبل توجههم للقتال ضد روسيا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 60، وإصابة العشرات منهم.

المصدر: نوفوستي

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