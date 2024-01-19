جدل على السوشيال ميديا بعد مصادقة البرلمان البريطاني على قانون ترحيل المهاجرين

أثارت مصادقة البرلمان البريطاني على مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وصوت 320 نائبا لصالح القانون، بينما صوت ضده 276 نائبا، ثم رفع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل.

وبعد استقالات داخل حزب المحافظين ومناقشات محتدمة في اللجنة البرلمانية لمحاولة تشديد نص القانون، دعم المعارضون رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي وعد بمنع قوارب المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني.

وتم الإعلان عن هذا المشروع الرئيسي لبوريس جونسون في أبريل 2022. وتهدف النسخة الجديدة منه إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت المشروع غير قانوني خوفا على سلامة المهاجرين في حال رُحلوا إلى رواندا.

وأثارت المصادقة على القانون تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دان نشطاء دعم سوناك للقانون. وفيما يلي بعض التعليقات:

سبحان الله محمول و يترفس وهو هندي 👆أصلي ومنهم بعض وزراء حكومة بريطانيا مهاجرون هنود عليه أن يطبق مايريده للغير على نفسه و على هنوده بالحكومة ليكون هو قدوة للمهاجرون الذين سوف يرحلون إلى رواندا 🤔🧐🤔 — بن بطوطة (@Binbattuta) January 18, 2024

"لن يمكنكم دخول #بريطانيا مجدداً بشكل غير قانوني".. وزير الداخلية البريطانية يتباهى أمام النواب في البرلمان بعد موافقة أكثر من نصف أعضائه على مشروع قانون ترحيل مهاجرين إلى #رواندا، ورفعه إلى مجلس اللوردات لإخضاعه للتعديل "

pic.twitter.com/LnR3maKJTH — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 19, 2024

وكأن رواندا حق ابوهم تقريبا من 200 سنة جاءت بريطانيا بمجموعة من اليهود استوطنوا منطقة معينة غير يهود اليمن وكذلك جاءت بمجموعة كبيرة جدا من الهنود واستوطنوا بمنطقة معروفة

كما جاءت ببني سعود من الزبالات ووضعتهم بتلك المنطقة وباليهود ووضعتهم بفلسطين المحتلة — احمد زين العابدين الحبسي 5 (@XgJmeHadhgJIvcc) January 19, 2024

وليسجل سوناك أسمه في راس قائمة المهجرين

قد لا تقبل به الهند وليكن من ضمن الذين سيرحلون الى رواندا



بريطانيا رغم انها شابت وعجزت لا وهرمت ولكنها تمارس الخبث بنفس مستوى القرن التاسع عشر



وأما سوناك ومن في حكمه ليسوا الا ادوات تنفيذ قرارات تحاك في ليلٍ اسود — خميس علي آل طاهر (@kaa_altaher) January 19, 2024

📛 #بريطانيا : وافق البرلمان على مشروع قانون "يسمح بترحيل المهاجرين إلى #رواندا" وسيساعد القانون رئيس الوزراء #ريشي_سوناك في التغلب على المعارضة داخل حزبه في النزاع حول سياسة الهجرة واللجوء في المملكة ..



""جماعة لندن استعدوا للرحيل والمحاسبة 😉https://t.co/Kwo68zt9QT — محمد .. ( ابو عبدالعزيز ) .. (@M7_8080) January 18, 2024

Actually practicing how to physically force migrants onto planes to Rwanda.



Shameful Britain. Utterly Shameful.https://t.co/L1tCGoknUg — Narinder Kaur (@narindertweets) January 19, 2024

#RWANDA IS IT A HOUSE DIVIDED? This week Kagame said if the UK Refugees schemes fail, he can return the money. Despite no deportations taking place, Britain has already paid Rwanda 240 million pounds ($304 million). On Jan 18, Rwanda government spoke person #YolandaMakolo… pic.twitter.com/M24cOWm6N2 — Rev Christine Coleman (@sos_rwanda) January 19, 2024

المصدر: أ ف ب