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جدل على السوشيال ميديا بعد مصادقة البرلمان البريطاني على قانون ترحيل المهاجرين

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جدل على السوشيال ميديا بعد مصادقة البرلمان البريطاني على قانون ترحيل المهاجرين
ريشي سوناك
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أثارت مصادقة البرلمان البريطاني على مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وصوت 320 نائبا لصالح القانون، بينما صوت ضده 276 نائبا، ثم رفع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل.

وبعد استقالات داخل حزب المحافظين ومناقشات محتدمة في اللجنة البرلمانية لمحاولة تشديد نص القانون، دعم المعارضون رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي وعد بمنع قوارب المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني.

وتم الإعلان عن هذا المشروع الرئيسي لبوريس جونسون في أبريل 2022. وتهدف النسخة الجديدة منه إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت المشروع غير قانوني خوفا على سلامة المهاجرين في حال رُحلوا إلى رواندا.

وأثارت المصادقة على القانون تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دان نشطاء دعم سوناك للقانون. وفيما يلي بعض التعليقات:

المصدر: أ ف ب

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