الإعلام الفرنسي "يتحقق من صحة الأنباء" عن مقتل 60 فرنسيا بضربة روسية في خاركوف

تناول الإعلام الفرنسي ببرود مقتل 60 مرتزقا فرنسيا وإصابة عشرات آخرين بضربة روسية لتجمّع لهم في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا مؤخرا، متذرعا "بعدم تأكيد صحة هذه الأنباء من مصادر مستقلة".

وتطرقت معظم الصحف والمجلات ولاسيما "Point" و"Figaro" و"Sud Ouest"، وقناتا France 24 وBFMTV إلى هذه الضربة ببرود، كما شككت في إعلان وزارة الدفاع الروسية بعبارات مشتركة من قبيل "لم يتسنّ حتى الآن تأكيد صحة هذه الأنباء من مصادر مستقلة".

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كما لم تنشر أكبر صحيفتين فرنسيتين وهما "موند" و"ليبراسيون" أي تقرير أو تأتي حتى على ذكر هذه الضربة ومقتل عشرات الفرنسيين بها.

ونشرت صحيفة "باريزيان" تقريرا كان الأوسع من نوعه، حول مقتل المرتزقة الفرنسيين في خاركوف.

واستشهدت براندال زبيانين الباحث في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الذي قال: "وفقا للتقديرات، يجب أن يكون هناك عشرات الفرنسيين"، معترفا بذلك بأن الفرنسيين يشاركون في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية.

لكن من جهة أخرى يرفض زبيانين وصفهم "بالمرتزقة الفرنسيين ويقول إن طبيعة قتالهم غامضة حيث مشاركتهم بالقتال تأتي "دون مقابل أو أجر وينخرطون ضمن وحدة تابعة للقوات الأوكرانية".

ورغم تغاضي الإعلام الفرنسي عن نشر الحقيقة بشكل كامل، تتعالى بعض الأصوات في الداخل تحذيرا من المخاطر الأمنية المرتبطة بعودة هؤلاء المسلحين إلى فرنسا.

ووجه فريديريك ماثيو عضو البرلمان الفرنسي في أغسطس من العام الماضي، نداء إلى وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين، أشار فيه إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بعودة المسلحين من أوكرانيا. ووفقا له، من بين 400 فرنسي غادروا إلى أوكرانيا منذ بداية الصراع، هناك حوالي مائة مسلح، معظمهم يعرّفون أنفسهم علانية على أنهم جزء من الحركة النازية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الخميس سفير فرنسا لدى موسكو، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، شن ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف غالبيتهم من الفرنسيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي القضاء على أكثر من 60 مرتزقا أغلبهم فرنسيون وإصابة 20 آخرين، بضربة صاروخية دقيقة استهدفت تجمعهم في خاركوف.

المصدر: نوفوستي