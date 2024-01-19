الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 5645 قتيلا وجريحا، وإسقاط 274 مسيّرة أوكرانية و72 صاروخا في أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

منذ الـ13 وحتى الـ19 يناير الجاري وجهت قواتنا 17 ضربة عالية الدقة استهدفت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومواقع صيانة الأسلحة والمعدات وإنتاج الذخيرة وتجميع المسيرات.

تم ضرب مواقع أوكرانية وتجمعات للمرتزقة الأجانب.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 25 هجوما وقضت على 560 عسكريا ودمرت 10 دبابات والعديد من العربات المدرعة والمركبات.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 17 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 1520 بين قتيل وجريح وعتادا عسكريا وأسلحة ومدافع.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 15 هجوما وبلغت خسائر العدو أكثر من 1880 بين قتيل وجريح وتم تدمير عشرات المدافع والمدرعات والأسلحة و17 دبابة، و27 عربة مدرعة، ومنصتين لإطلاق صواريخ "ستريلا-10".

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجوما معاديا وبلغت خسائر العدو 965 بين قتيل وجريح وتم تدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية وعتاد ومركبات للعدو.

على محور زابوروجيه كبدت قواتنا العدو 395 عسكريا ودمرت له كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 325 عسكريا وتم تدمير عتاد وأسلحة ومدافع له.

في غضون أسبوع استسلم 21 عسكريا أوكرانيا منهم 14 على محور جنوب دونيتسك

أسقطت دفاعاتنا 6 صواريخ تكتيكية سوفيتية Tochka-U، وقنبلة JDAM أمريكية موجهة، و11 صاروخا من طراز Alder MLRS، و62 صاروخ HIMARS وUragan أمريكية وسوفيتية وغربية

إسقاط 274 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية