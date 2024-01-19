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القوات الإيرانية تختبر بنجاح نظام "اليوم التاسع" للدفاع الجوي

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القوات الإيرانية تختبر بنجاح نظام
Sputnik
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اختبرت القوات الإيرانية بنجاح خلال مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 1402"، نظام "اليوم التاسع" للدفاع الجوي قصير المدى.

وأكد المتحدث باسم المناورات عباس فرج بور: "تم اختبار أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع "اليوم التاسع" التابعة للحرس الثوري الإيراني".

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وأضاف: "نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير الأهداف التي حددتها شبكة الدفاع الجوي للبلاد خلال المناورات العسكرية المشتركة للدفاع الجوي".

وأفادت وكالة "فارس" بأن المناورات بدأت بمشاركة قوات الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني والقوات الجوية والبحرية والبرية للجيش الإيراني والقوة البحرية للحرس، إضافة إلى مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، من منطقة آبادان (جنوب غرب) إلى "تشابهار" (جنوب شرق)، وشواطئ الخليج والمياه الاقليمية الغيرانية في بحر عمان، على مساحة شاسعة تبلغ 600 الف كلم وبعمق 400 كلم من الشريط الساحلي الى أراضي البلاد وفي مناطق المراقبة الجوية.

 

المصدر: ارنا

 

 

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