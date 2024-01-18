بايدن: التوتر مع باكستان يظهر أن ايران "ليست محل تقدير" في المنطقة

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن تصاعد التوتر بين باكستان وايران يظهر أن الجمهورية الإسلامية "ليست محل تقدير" في المنطقة.

ردا على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض بشأن الضربات المتبادلة بين البلدين في الأيام الأخيرة، قال بايدن إن "ايران ليست محل تقدير في المنطقة"، مضيفا "لا اعلم الى أين سيؤدي هذا الأمر".

وكانت قد شنت إيران هجمات يوم الثلاثاء أستهدفت ما وصفته بالقواعد داخل باكستان لجماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة، وهو ما اعتبرته إسلام آباد عملا أحادي الجانب لا يتفق مع حسن الجوار وينتهك السيادة الباكستانية وأراضيها، وبناء على ذلك ردت باكستان اليوم الخميس باستهداف جماعات معارضة متواجدة داخل الأراضي الإيرانية.

وبالحديث عن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن، أكد بايدن أنها ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وكانت حركة أنصار الله (الحوثيون) قد شنت في 9 يناير هجوما واسعا هو الأكبر من نوعه ضد سفن حربية أمريكية.

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وسبق أن أكد الحوثيون إن نشاطهم في البحر الأحمر موجه فقط ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، في خطوة لنصرة غزة ولممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب التي تشنها على القطاع، وأنهم لا ينوون تقويض حرية الملاحة في المنطقة.

المصدر: AFP