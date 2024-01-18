 
مباشر

بايدن: التوتر مع باكستان يظهر أن ايران "ليست محل تقدير" في المنطقة

أخبار العالم

بايدن: التوتر مع باكستان يظهر أن ايران
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wt6k

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن تصاعد التوتر بين باكستان وايران يظهر أن الجمهورية الإسلامية "ليست محل تقدير" في المنطقة.

ردا على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض بشأن الضربات المتبادلة بين البلدين في الأيام الأخيرة، قال بايدن إن "ايران ليست محل تقدير في المنطقة"، مضيفا "لا اعلم الى أين سيؤدي هذا الأمر".

وكانت قد شنت إيران هجمات يوم الثلاثاء أستهدفت ما وصفته بالقواعد داخل باكستان لجماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة، وهو ما اعتبرته إسلام آباد عملا أحادي الجانب لا يتفق مع حسن الجوار وينتهك السيادة الباكستانية وأراضيها، وبناء على ذلك ردت باكستان اليوم الخميس باستهداف جماعات معارضة متواجدة داخل الأراضي الإيرانية.

وبالحديث عن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن، أكد بايدن أنها ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وكانت حركة أنصار الله (الحوثيون) قد شنت في 9 يناير هجوما واسعا هو الأكبر من نوعه ضد سفن حربية أمريكية. 

إقرأ المزيد
موسكو تدعو إيران وباكستان إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر السبل الدبلوماسية
موسكو تدعو إيران وباكستان إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر السبل الدبلوماسية

وسبق أن أكد الحوثيون إن نشاطهم في البحر الأحمر موجه فقط ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، في خطوة لنصرة غزة ولممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب التي تشنها على القطاع، وأنهم لا ينوون تقويض حرية الملاحة في المنطقة.

المصدر: AFP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف يلخص نتائج العام 2023.. أبزر النقاط (فيديو)