زالوجني لم يحضر اجتماع اللجنة العسكرية للناتو

غاب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني عن اجتماع اللجنة العسكرية لحلف الناتو، رغم إعلان مشاركته في وقت سابق.

وقال رئيس اللجنة العسكرية للناتو، الأميرال روب باور، يوم الخميس، في ختام الاجتماع الذي استمر يومين، إن "المندوب العسكري الأوكراني لدى الناتو سالوتسكان أطلعنا أمس نيابة عن القائد العام زالوجني على الأوضاع العملياتية بشكل مختصر".

وكان باور قد كتب على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم 16 يناير، أنه ينتظر اللقاء بزالوجني في إطار اجتماع رؤساء الأركان في بروكسل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى، حيث يغيب فاليري زالوجني عن اجتماع اللجنة العسكرية للناتو. ولم يشارك الجنرال الأوكراني في الاجتماع الذي عقد في مايو الماضي، بسبب "الأوضاع الميدانية الصعبة" في أوكرانيا.

وعقد أول اجتماع لمجلس الناتو - أوكرانيا على مستوى رؤساء الأركان يوم الأربعاء. وجرى خلاله بحث "الأوضاع الميدانية في أوكرانيا ومواصلة دعم الناتو لها"، وذلك بحضور المندوب الأوكراني سيرغي سالوتسكان بدلا عن زالوجني.

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المصدر: نوفوستي