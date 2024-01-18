الناتو يؤكد أن الوضع على الجبهة في أوكرانيا لن يشهد معجزة

قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) روب باور إن الوضع على الجبهة في أوكرانيا صعب ولن يشهد حدوث معجزة.

وأضاف رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل عقب اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء في الحلف: "لا أعتقد أننا يجب أن نتوقع معجزة من أي من الجانبين، فكلا البلدين سيبحثان عن فرص. لا أتوقع معجزة. سيكون الأمر صعبا، نحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا".

وأكد باور أنه على هامش اجتماع اللجنة العسكرية، عُقد اجتماع لمجلس أوكرانيا-الناتو، أبلغت فيه كييف الحلف بالوضع على الجبهة.

وقال: "تقييمنا هو أن هناك تكثيفا (للعمليات القتالية) في الوقت الحالي. ورغم أن العمليات الروسية مدمرة، إلا أنها ليست فعالة من الناحية العسكرية".

وبحسب رئيس اللجنة، فإن جميع المشاركين في الاجتماع "أكدوا التزامهم بمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن النفس"، مشيرا إلى أن "الخيار الوحيد لتحقيق نتيجة طويلة الأجل من خلال المفاوضات هو تعزيز الموقف الأوكراني في ساحة المعركة".

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسي أن "انتصار الغرب" على روسيا ضرب من الوهم ومن يعرف التاريخ والجغرافيا يمكنه التمعّن، وأن الاتفاقات الأمنية بين الغرب وكييف استمرار لمسرح زيلينسكي الهزلي.

المصدر: تاس