الولايات المتحدة تضيف 17 ناقلة نفط وسفينة شحن إلى القائمة السوداء الخاصة بروسيا

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية 17 ناقلة بضائع وناقلة نفط ترفع العلم الليبيري إلى القائمة السوداء الخاصة بروسيا.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان اليوم الخميس، أنه تم أيضا إدراج شركة الشحن Hennesea Holdings Limited التابعة لأبو ظبي في قائمة العقوبات.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت أكثر من 14 شركة و3 سفن في قائمة العقوبات ضد روسيا.

وفي الوقت الذي تفرض فيه الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد روسيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أظهرت البيانات الرسمية كما أعلنت وكالات دولية أنه على عكس المساعي الغربية فإن الاقتصاد الروسي عاد عمليا إلى حالته التي كانت سائدة قبل فبراير 2022، وتمكن من تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية.

وكشفت بيانات نشرت في وقت سابق أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%، وهي أعلى وتيرة تم تسجيلها منذ الربع الرابع من 2021، حينها تم تسجل نمو بنسبة 5.8%.

وتظهر هذه النتائج الاقتصادية فشل سياسة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وتؤكد أهمية روسيا في ميزان الاقتصاد العالمي.

المصدر: وكالات