البيت الأبيض يبدي استعداده للحوار مع روسيا بشأن الحد من التسلح

قال براناي فادي إن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا في مجال الحد من التسلح، وتأمل واشنطن في العمل مع موسكو في هذا الإطار.

أضاف براناي فادي الذي يشغل منصب المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، والمدير الأول لشؤون الحد من التسلح ونزع السلاح ومراقبة حظر الانتشار النووي في مجلس الأمن القومي: نبقي الباب مفتوحا للعمل على الحد من التسلح، ونواصل عرض الحوار الثنائي مع روسيا في مجال الحد من إنتاج الأسلحة النووية وإدارة المخاطر الاستراتيجية... هناك طرق أخرى للتفاعل مع روسيا عبر المنتديات المتعددة الأطراف... ونحن نعول على رغبة روسيا في التفاعل.

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وقال ممثل البيت الأبيض الخميس خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: إن “روسيا لا تبدي استعدادا للحوار مع الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن روسيا نقلت إلى الولايات المتحدة، في ديسمبر 2023، تقييماتها لمقترحات واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي، وأكد أن موسكو أعطت ردها النهائي على المقترحات الأميركية.

وأضاف الوزير أن استئناف الحوار حول الأمن الاستراتيجي، يستوجب أولا إزالة التناقضات الأمنية الحرجة التي سببها توسع حلف الناتو شرقاً.

وفي وقت سابق، كان أشار لافروف إلى أن موسكو لا ترى فرصا للحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي في الوقت الراهن، فلإجراء هذا الحوار، على الغرب أن يتخلى عن خطابه المعادي لروسيا.

المصدر: ريا نوفوستي