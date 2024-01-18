كوليبا: أوكرانيا لا تسرق أي أموال من دافعي الضرائب الأمريكيين

نفى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن تكون كييف تسرق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، مشيرا إلى أن معظم الأموال الأمريكية تبقى في أميركا، وتستخدم لإنتاج الأسلحة هناك.

وقال كوليبا في تصريح لصحيفة "بلومبرغ" في دافوس: "أوكرانيا لا تسرق أي أموال من دافعي الضرائب الأمريكيين. إذا قارنت الميزانية، والإنفاق الدفاعي الأمريكي والمبلغ الذي يذهب إلى أوكرانيا، فإن هذا، بعبارة ملطفة، جزء صغير جدا من كل الإنفاق الدفاعي".

وأضاف: "علاوة على ذلك، يبقى جزء كبير من هذه الأموال في الولايات المتحدة، لأنها تستثمر في إنتاج الأسلحة، والتي تذهب بعد ذلك إلى أوكرانيا، وهذا يعني أنه يجب أن نوضح لدافعي الضرائب الأمريكيين أن المنفعة العامة لهم، تتمثل بخلق فرص عمل جديدة".

كما دعا وزير الخارجية الأوكراني الأمريكيين إلى أن يفهموا أن كييف لا تطلب من الولايات المتحدة إرسال جيشها للمشاركة في الصراع، قائلا إن "الأمريكيين ينقذون حياة جنودهم"، وأضاف: "نحن، إلى حد ما، نقدم أفضل عرض في سوق الأمن العالمي: أعطونا الأسلحة، أعطونا المال، وسنقوم بالباقي بأنفسنا".

وكان قد نشر مكتب مراقبة وزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي تقريرا يفيد بأن "البنتاغون لم يشرف بشكل صحيح على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأن أكثر من نصف الإمدادات البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار لا تزال مفقودة، وبدون مراقبة مناسبة، سيظل مرتفعا خطر سرقة الأسلحة الموردة إلى كييف من الولايات المتحدة أو إعادة توجيهها إلى بلدان ثالثة".

ويأتي نشر التقرير على خلفية محاولات الإدارة الأمريكية التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين بشأن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات الدفاعية لكييف. وفي أواخر العام الماضي، رفض الكونغرس حزمة المساعدات الخارجية التي طلبها الرئيس جو بايدن بقيمة 106 مليارات دولار، وكان أكثر من 60 مليون منها مخصصا لأوكرانيا.

واستمرت المناقشات في يناير، لكنها لم تسفر بعد عن نتائج ملموسة، وتضغط المعارضة الجمهورية على بايدن لاتخاذ خطوات لتأمين الحدود الجنوبية، متحدية الحاجة إلى دعم جديد بمليارات الدولارات لكييف دون تقديم خطة عمل أخرى.

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن المساعدة الأمريكية لكييف توقفت حتى موافقة الكونغرس على طلب أموال جديدة.

ورفض رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ضمان موافقة الكونغرس على استمرار المساعدات لأوكرانيا مؤكدا أهمية متابعة وجهة المليارات المصروفة على ذلك، ورسم استراتيجية واضحة لهذا الدعم.

المصدر: RT