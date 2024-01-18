وكالة: السعودية لا تزال تدرس عضوية بريكس

أفادت تقارير إعلامية بأن السعودية لا تزال تدرس الدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، بعد انقضاء الفرصة الأولى للانضمام في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن الأول من يناير لم يكن موعدا نهائيا لاتخاذ القرار.

ووفقا لأحد المصادر فإن الانضمام للمجموعة من شأنه أن يعود بمنافع قوية على المملكة بالنظر إلى أن الصين والهند هما أكبر شريكين تجاريين لها.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس أن حوالي 30 دولة مهتمة بالتقارب مع "بريكس"، مؤكدا أن المجموعة ينتظرها مستقبل واعد.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء بأن العمل على اندماج السعودية في مجموعة "بريكس" مستمر، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هذا الأمر خلال زيارته الأخيرة للرياض.

المصدر: وكالات