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هرتصوغ: يدعو الدول القوية لتشكيل تحالف يعيد إعمار غزة

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هرتصوغ: يدعو الدول القوية لتشكيل تحالف يعيد إعمار غزة
AP
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، دافوس، سويسرا
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دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ "الدول القوية إلى تشكيل تحالف لإعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع "حماس".

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وقال هرتصوغ في خطاب ألقاه في مؤتمر دافوس، اليوم الخميس: "يجب أن نرى تحالفا من الدول الجاهزة للالتزام بإعادة إعمار قطاع غزة بطريقة ستضمن أمن ورفاهية إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء وتجلب مستقبلا مختلفا لغزة".
وأوضح أن هذا التحالف يجب أن يتضمن من "الدول الغربية القوية والقوى الإقليمية القوية"، مشددة على ضرورة أن تكون هذه العملية كلها مصحوبة بالحوار مع الفلسطينيين في غزة نفسها والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف: "علينا أن ندعم أولئك الموجودين على الجانب الفلسطيني الذين يرغبون في التعايش السلمي معنا. يجب التأكد من أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تمجد الإرهابيين".
وأشار إلى أنه الإسرائيليين لا يريدون التفكير في السلام مع الفلسطينيين أثناء استمرار الحرب.
وخلص بالقول: "لا يريد أي شخص ذو عقل سليم أن يفكر الآن في ما هو الحل الصحيح لاتفاقية السلام... يريد الكل أن يعرف أنه لن يتعرض لهجوم من الشمال أو الجنوب أو الشرق... فقدت إسرائيل الثقة في عمليات السلام، لأنها ترى أن جيراننا يمجدون الإرهاب".
وعرض هرتسوغ أثناء خطابه هذا صورة لأصغر رهينة لدى حماس وهو طفل يهودي يدعى كفير بيباس الذي بلغ من العمر عاما واحدا اليوم وأصبح رمزا للنضال من أجل تحرير الرهائن الإسرائيليين.

المصدر: نوفوستي

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