موسكو تدعو إيران وباكستان إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر السبل الدبلوماسية

دعت وزارة الخارجية الروسية، إيران وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس وحل القضايا عبر سبل السياسة الدبلوماسية فقط.

وقالت ماريا زاخاروفا متحدثة الخارجية الروسية: "نتابع بقلق التصعيد المتزايد في المنطقة الحدودية بين إيران وباكستان وندعو الطرفين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وحل القضايا الخلافية بالسبل السياسة الدبلوماسية حصرا. نؤكد على أن إجراء أي عمليات لمكافحة الإرهاب يجب أن يتم بالاتفاق والتنسيق بين سلطات الدول المعنية".

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وأشارت إلى أن المزيد من "تفاقم الوضع يصب في مصلحة غير المهتمين بالسلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضافت: "نعرب عن أملنا في أن تجد إيران وباكستان قريبا طريقا لحل خلافاتهما بروح حسن الجوار، ومنع التهديدات الإرهابية الصادرة من أراضيهما ونؤكد استعداد روسيا للتعاون في هذا المجال ونشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره".

ونفذ الجيش الباكستاني اليوم الخميس عملية عسكرية استهدفت جماعة "سارماتشار" في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، بعد ضربة إيرانية أمس الأربعاء استهدفت "جيش العدل" في باكستان.

وتصاعد التوتر بين البلدين مع استدعاء باكستان القائم بالأعمال الإيرانية في إسلام آباد، واستدعاء إيران القائم بالأعمال الباكستانية لدى طهران.

وتتبادل طهران وإسلام آباد الاتهامات بالسماح لعناصر مسلحة تنشط من أراضي كل منهما بشن الهجمات على الجانب الآخر.

المصدر: نوفوستي