غوتيريش يلتقي بعائلات رهائن إسرائيليين لدى "حماس"

اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي بعدد من ذوي الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس"، ورهينتين أفرج عنهما.

وحسب موقع Ynet فإن غوتيريش الذي التقى الرهينتين المفرج عنهما نيلي مرغاليت وموران ستيلا ياناي، ونوعام بيري ابنة حاييم بيري الذي لا يزال رهينة لدى "حماس" في غزة، فاجأ الحاضرين عندما أخرج من جيبه "قلادة التضامن مع المخطوفين".

وقال غوتيريش: "أحملها معي في كل مكان لأتذكر جميع المختطفين في كل لحظة".

ووفقا لبيان صادر عن منتدى عائلات الرهائن، أخبر غوتيريس المجموعة أنه يدعو إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين، فضلا عن التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الجنسية التي ترتكبها حماس".

المصدر: Ynet