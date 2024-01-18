تركيا تعرض الوساطة إثر التصعيد الإيراني الباكستاني

أعلنت تركيا استعداد لتبادل خبراتها والمساهمة مع دول المنطقة فيما يتعلق بالحل السلمي للنزاعات، معربة عن قلقها إزاء التصعيد الأخير بين إيران وباكستان.

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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الخميس: "نشعر بالقلق، إزاء التطورات التي بدأت بهجمات إيرانية، ضد أهداف معينة في العراق، ثم توسعت بهجمات إيران على بعض الأهداف داخل باكستان صباح أمس، وتصاعدت مع هجمات باكستان على أهداف داخل إيران هذا الصباح اليوم 18 يناير".

وأضاف البيان: "نعتقد أنه ينبغي حل المشاكل من خلال مفهوم الصداقة والأخوة، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدان وسلامتها الإقليمية، في إطار المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع: "نأمل أن يتم حل جميع القضايا من خلال الحوار والتعاون، دون مزيد من تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين"، مشيرا إلى أن تركيا تدعو "إيران والعراق وباكستان إلى ضمان السلام من خلال الاعتدال والعقلانية".

ونفذ الجيش الباكستاني اليوم الخميس عملية عسكرية استهدفت جماعة "سارماتشار" في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، بعد ضربة إيرانية أمس الأربعاء استهدفت "جيش العدل" في باكستان.

وتصاعد التوتر بين البلدين مع استدعاء باكستان القائم بالأعمال الإيرانية في إسلام آباد، واستدعاء إيران القائم بالأعمال الباكستانية لدى طهران.

وتتبادل طهران وإسلام آباد الاتهامات بالسماح لعناصر مسلحة تنشط من أراضي كل منهما بشن الهجمات على الجانب الآخر.

المصدر: RT