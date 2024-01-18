"سارماتشار" و"جيش العدل" يلهبان الحدود بين باكستان وإيران

نفذ الجيش الباكستاني اليوم الخميس عملية عسكرية استهدفت جماعة "سارماتشار" في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، بعد ضربة إيرانية استهدفت "جيش العدل" في باكستان.

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وجاء في بيان الخارجية الباكستانية أن "جماعة "سارماتشار" تضم إرهابيين من أصل باكستاني ينشطون على الأراضي الإيرانية، ويسفكون دماء الباكستانيين الأبرياء، ويفلتون دوما من العقاب".

وأكدت الوزارة أنه تم التواصل مع السلطات الإيرانية المعنية خلال عدة مناسبات، ومشاركتها معلومات دقيقة وملفات تحتوي على أدلة ملموسة على وجود هؤلاء "الإرهابيين في الأراضي الإيرانية وأن الهدف الوحيد من تحرك اليوم كان السعي للمحافظة على أمن باكستان ومصلحتها الوطنية التي لا يمكن المساس بها".

وتأتي الغارات الباكستانية إثر الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أمس الأربعاء قاعدتين لجماعة "جيش العدل" في الأراضي الباكستانية.

ووصفت إسلام آباد الهجوم بأنه "غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق"، محذرة من "عواقب وخيمة".

وتؤكد إيران أن "جيش العدل" الجماعة السنية المسلحة تنشط عبر الحدود الباكستانية الإيرانية وتتلقى الدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، كما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن عدة هجمات على عناصر الأمن الإيرانيين خلال الفترة الماضية.

واستدعت باكستان سفيرها لدى طهران، ودانت بشدة "الانتهاك الصارخ" لسيادتها.

وتتبادل طهران وإسلام آباد الاتهامات بالسماح لعناصر مسلحة تنشط من أراضي كل منهما بشن الهجمات على الجانب الآخر.

المصدر: RT