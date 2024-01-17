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"بوليتيكو": بكين ترفض عمدا طلب كييف عقد اجتماع بين رئيس الوزراء الصيني وزيلينسكي

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Globallookpress Hannes P Albert
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
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رفضت الصين طلب أوكرانيا عقد اجتماع بين رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في مدينة دافوس السويسرية.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أن الجانب الصيني رفض اللقاء "عمدا وليس بسبب مشاكل في الجدولة".

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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاجتماع الرابع حول أوكرانيا في دافوس بسويسرا، والذي تم عقده في "صيغة كوبنهاغن"، كان فاشلا بالنسبة لكييف ومضيفيها.

وفي وقت سابق قالت وكالة بلومبرغ، إنه قبيل المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، تم عقد اجتماع حول "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، ولم يتمكن المشاركون فيه من التوصل إلى موقف مشترك.

وأضافت الوكالة: "انتهى اجتماع مستشاري الأمن القومي في دافوس دون صياغة أي مسار واضح للمضي قدما قبل وصول فلاديمير زيلينسكي".

المصدر: RT

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