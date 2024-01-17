ألمانيا.. تساقط كثيف للثلوج يعطل حركة الطيران والقطارات (فيديو)

أدت التحذيرات بشأن الطقس في ألمانيا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأربعاء في مطار فرانكفورت أكثر مطارات البلاد ازدحاما، مع استعداد البلاد لتساقط الثلوج بغزارة وأمطار جليدية.

وقالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت "تم إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية".

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وحذر مطار ميونخ من قيود كبيرة في خدمة الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية، فتم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة.

ونصحت شركة الطيران الوطنية "لوفتهانزا" الركاب بالتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مبرمجة قبل الانطلاق إلى المطارات.

ويتوقع أن تصاحب المنخفض الجوي "غيرترود" الذي سيضرب جنوب غربي ألمانيا ووسطها، ثلوج قد تصل سماكتها إلى 40 سنتيمترا وظروف طرق جليدية وخاصة في ولاية بادن فورتمبيرغ.

وأفادت شرطة الولاية هناك بـ"تراكم للحوادث" في الطرق القريبة من بادن بادن، بينما قالت شركة السكك الحديدية الوطنية "دويتشه بان" إنها تبطئ حركة قطاراتها عالية السرعة بسبب الظروف الصعبة.

وحذرت "دويتشه بان" من تأخيرات وإلغاءات في شبكتها الإقليمية والمسافات الطويلة، وخاصة بين مدينتي كولونيا وفرانكفورت في غربي البلاد.

هذا، واستعد رجال الإطفاء وغيرهم من الأجهزة في راينلاند بالاتينات في جنوب غربي البلاد لسلسلة من حوادث الطرق وحالات الطوارئ الأخرى عبر استدعاء المزيد من الموظفين والمركبات، وحضوا سائقي السيارات على عدم استخدام الطريق إلا للضرورة القصوى.

وفي أجزاء كبيرة من ولاية بافاريا كبرى ولايات ألمانيا، أُغلقت المدارس تحسبا لظروف الشتاء الخطرة.

المصدر: أ ف ب