صرح وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية استخدمت لأول مرة نظام دفاع جويا هجينا يتكون من عناصر من الأسلحة السوفيتية والغربية.

ووفقا لوكالة RBC-Ukraine من المحتمل أن المقصود هو مشروع FrankenSAM، وهو نظام دفاع جوي هجين يتكون من مكونات أسلحة سوفيتية وغربية.

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وكانت صحيفة نيويورك تايمز، ذكرت في نهاية أكتوبر من العام الماضي نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في الولايات المتحدة، أن أمريكا تخطط لإرسال أنظمة دفاع جوي "مرتجلة" إلى أوكرانيا بحلول نهاية الخريف.

بدأت واشنطن تطوير أنظمة FrankenSAM في عام 2022. وبحسب الصحيفة، فإن أحد هذه الأنظمة عبارة عن قاذفات "بوك" السوفيتية مع صواريخ "سي سبارو" الأمريكية، والآخر يجمع بين رادارات الحقبة السوفيتية وصواريخ "سايدويندر" الأمريكية.

وفي 7 ديسمبر من العام الماضي أعلن البيت الأبيض أن البنتاغون زود أوكرانيا بالبيانات لبدء الإنتاج المحلي لبعض أنظمة الدفاع الجوي الهجين FrankenSAM.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي+RT