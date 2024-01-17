قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، فقدوا نفوذهم إلى حد كبير.

وتابع غوتيريش: "الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي يملكون في الوقت الراهن نفوذا أقل بكثير. علينا أن نعترف بأن قوى متوسطة قد ظهرت ولها تأثير على الأحداث أكثر من القوى الكبرى".

وحدد غوتيريش هوية تلك "القوى المتوسطة"، وقال إنها إسرائيل وإيران وتركيا، معتبرا أ والتي بات لها تأثير أكبر في الأزمات القائمة حاليا، حسب تعبيره.

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وفي وقت سابق، قال ديفيد أفير، كاتب العمود في صحيفة ديلي ميل، إن روسيا ستحقق مكاسب في المعركة القائمة على القطب الشمالي بسبب تقنياتها لكسر الجليد، في المقابل الغرب يواجه مشاكل كبيرة.

كما أن هناك تقارير تشير إلى أن إنتاج النفط القياسي الذي حققته روسيا في عام 2023، يدلل على أن روسيا استطاعت مقاومة العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

المصدر: RT