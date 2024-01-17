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سقوط 80 شخصا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة في نيجيريا

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سقوط 80 شخصا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة في نيجيريا
Legion-Media
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أدى تفجير عبوة ناسفة في نيجيريا إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 77 آخرين.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء، بأن انفجارا وقع في مدينة إيبادان بولاية أويو بجنوب غرب نيجيريا مساء يوم الثلاثاء، لكن السلطات لم تعلن عنه إلا في اليوم التالي.

وقال حاكم الولاية سيي ماكيندي إن رجال الإنقاذ والإسعاف وممثلي الأجهزة المعنية باشروا بأعمال بحث وإنقاذ شاملة.

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وأضاف أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة تستخدم بشكل غير قانوني في أنشطة استخراج الثروات المعدنية.

في الوقت الحالي، من غير المعروف ما الجهة التي تعود إليها العبوات الناسفة بالضبط، والتحقيق جار.

المصدر: انترفاكس

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